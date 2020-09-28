 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаFerrexpo передала санитарные автомобили медицинским учреждениям Горишних Плавней

Ferrexpo передала санитарные автомобили медицинским учреждениям Горишних Плавней

Учреждения здравоохранения г. Горишние Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo.

На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня верхних плавно и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины.

Общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 3 млн. гривен. Данная поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.

По словам мэра г. Горишние Плавни Дмитрия Быкова, медицинские работники и городские власти очень благодарны за систематическую поддержку, которую оказывают ГОК Феррекспо. Медицинские санитарные автомобили - это крайне важный и необходимый транспорт не только во времена пандемии коронавируса, но и во вне эпидемиологический период.

«К сожалению, статистика больных COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы понимаем, что медики и пациенты продолжают нуждаться в нашей поддержке и не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам", - отметил Директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.

  • Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году. Компания выработала 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать