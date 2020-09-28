Ferrexpo передала санитарные автомобили медицинским учреждениям Горишних Плавней

28 сентября, 2020, 14:25

Учреждения здравоохранения г. Горишние Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo.

На этот раз это два санитарных автомобиля Renault Master, которые были переданы в Больницу интенсивного лечения I уровня верхних плавно и в Центр первичной медико-санитарной помощи для транспортировки больных в больницы области и Украины.

Общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 3 млн. гривен. Данная поставка была осуществлена в рамках большой программы помощи Ferrexpo по борьбе с COVID-19.

По словам мэра г. Горишние Плавни Дмитрия Быкова, медицинские работники и городские власти очень благодарны за систематическую поддержку, которую оказывают ГОК Феррекспо. Медицинские санитарные автомобили - это крайне важный и необходимый транспорт не только во времена пандемии коронавируса, но и во вне эпидемиологический период.

«К сожалению, статистика больных COVID-19 не радует хорошими новостями, ситуация также осложняется сезонными всплесками других вирусных заболеваний. Мы понимаем, что медики и пациенты продолжают нуждаться в нашей поддержке и не прекращаем программы помощи, изучая потребности и систематически передавая необходимое оборудование, транспорт, медикаменты и средства защиты больницам", - отметил Директор Благотворительного фонда Полтавского ГОКа Вячеслав Минязев.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году. Компания выработала 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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