Если членам наблюдательного совета Укрзализныци не платят пять месяцев - почему они остаются, - экс-министр Омелян
Такую позицию высказал Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры, в программе "О деньгах" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".
"Меня откровенно тревожит ситуация с Ослундом. Не только с точки зрения, которую он объявил - что есть полная блокировка реформ со стороны Зеленского, неприятие корпоративного управления, неприятие их предложений. Я бы хотел услышать публично, чем занимался наблюдательный совет в течение этого времени", - сказал Омелян.
Он подчеркнул, что Укрзализныця последние полтора года находится в системном кризисе, который пандемия только углубила.
"И второй вопрос, который меня тоже волнует - если мы имеем ситуацию, что пять месяцев не выплачивается заработная плата членам наблюдательного совета, как заявил Андерс Ослунд, то какая мотивация ныне действующих членов наблюдательного совета, которые остаются на своих должностях? Это с их стороны меценатская деятельность, или здесь другие мотивы включаются? Я бы тоже хотел услышать публичные объяснения", - заявил эксминистр.
- Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд подал отставку с должности члена наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом он написал в колонке для KyivPost.
- Ослунд заявил, что членам наблюдательного совета ничего не платят с апреля и он уверен, что это правительство не будет платить.
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