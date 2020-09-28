Экс-начальника ГСЧС в Одесской области будут судить за пожар в одесском колледже и гостинице "Токио Стар"

28 сентября, 2020, 18:34

Бывшего руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области будут судить за халатность, повлекшую пожары с жертвами

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"В результате преступной небрежности бывшего чиновника, ответственного за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, системного невыполнения им своих обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных, в течение 2019 года на территории Одессы произошли три масштабных пожара, в которых погибли люди" , - говорится в сообщении

В июне прошлого года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан, в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице "Токио Стар", и в декабре - 16 погибших в Одесском экономическом колледже.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.

Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.

В результате пожара погибли 16 человек.