 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-начальника ГСЧС в Одесской области будут судить за пожар в одесском колледже и гостинице "Токио Стар"

Экс-начальника ГСЧС в Одесской области будут судить за пожар в одесском колледже и гостинице "Токио Стар"

Бывшего руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области будут судить за халатность, повлекшую пожары с жертвами

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"В результате преступной небрежности бывшего чиновника, ответственного за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, системного невыполнения им своих обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных, в течение 2019 года на территории Одессы произошли три масштабных пожара, в которых погибли люди" , - говорится в сообщении

В июне прошлого года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан, в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице "Токио Стар", и в декабре - 16 погибших в Одесском экономическом колледже.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

28 сентября, 2020 понедельник

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать