Экс-начальника ГСЧС в Одесской области будут судить за пожар в одесском колледже и гостинице "Токио Стар"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, обвиняемого в халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
"В результате преступной небрежности бывшего чиновника, ответственного за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, системного невыполнения им своих обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных, в течение 2019 года на территории Одессы произошли три масштабных пожара, в которых погибли люди" , - говорится в сообщении
В июне прошлого года в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья погибли 8 граждан, в августе 9 человек погибли при пожаре в гостинице "Токио Стар", и в декабре - 16 погибших в Одесском экономическом колледже.
- Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 19 пострадали.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- В результате пожара погибли 16 человек.
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