Довыборы в Раду: на Черниговщине среди кандидатов - жена экс-нардепа Каплина
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В частности, зарегистрирован помощник адвоката адвокатского объединения "Адвокаты Украины" и член "Партии простых людей Сергея Каплина" Владлена Каплина; члена партии "Сам за себя" Виктора Карповича, член партии "Товарищ" Денис Нечепорук, а также руководитель сети ресторанов китайской кухни, члена Партии защитников Отечества Владимир Нечипоренко.
Ранее комиссия уже зарегистрировала 13 кандидатов в народные депутаты в ОВО № 208 на Черниговщине - Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко , Михаила Цисельского и Игоря Гунько.
Таким образом всего зарегистрировано 17 кандидатов в народные депутаты в этом округе.
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