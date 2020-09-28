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Espreso.tvОбществоДовыборы в Раду: на Черниговщине среди кандидатов - жена экс-нардепа Каплина

Довыборы в Раду: на Черниговщине среди кандидатов - жена экс-нардепа Каплина

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, зарегистрирован помощник адвоката адвокатского объединения "Адвокаты Украины" и член "Партии простых людей Сергея Каплина" Владлена Каплина; члена партии "Сам за себя" Виктора Карповича, член партии "Товарищ" Денис Нечепорук, а также руководитель сети ресторанов китайской кухни, члена Партии защитников Отечества Владимир Нечипоренко.

Ранее комиссия уже зарегистрировала 13 кандидатов в народные депутаты в ОВО № 208 на Черниговщине - Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко , Михаила Цисельского и Игоря Гунько.

Таким образом всего зарегистрировано 17 кандидатов в народные депутаты в этом округе.

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