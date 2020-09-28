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Espreso.tvЭкономикаДепутаты предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для расчета с производителями "зеленой" электроэнергии

Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для расчета с производителями "зеленой" электроэнергии


фото: reuters
Народные депутаты зарегистрировали проект закона, согласно которому предлагается выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для расчета с производителями "зеленой" электроэнергии

Соответствующий проект закона №4151 опубликовано на сайте Верховной Рады.

Авторами проекта закона выступили народные депутаты партии "Слуга Народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский.

Согласно тексту проекту закона, предлагается выпуск ОВГЗ на сумму 19,6 млн грн. Эта сумма будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго" для погашения долга перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", которая, в свою очередь, погасит долг перед производителями возобновляемой электроэнергии.

При этом проект закона предусматривает увеличение предельного размера дефицита государственного бюджета на 2020 год с 298, 4 млрд грн до 318 млрд грн.

Авторы законопроекту также напомнили, что задолженность "Гаратованого покупателя" на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд грн, и правительство взяло на себя обязанность погасить 40%, или 8,96 млрд грн, в четвертом квартале 2020 года.

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