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Espreso.tvМирCOVID-19: правительство Словакии запретило проведение массовых мероприятий

COVID-19: правительство Словакии запретило проведение массовых мероприятий

Правительство Словакии запретило проведение публичных культурных и спортивных мероприятий для борьбы с распространением COVID-19

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает Reuters.

Правительство Словакии запретил большинство публичных культурных и спортивных мероприятий из-за увеличения случаев распространения коронавируса.

Матович подчеркнул, что люди должны носить маски, избегать семейных собраний и продолжать соблюдать дистанцию, чтобы избежать дальнейших ограничений.

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