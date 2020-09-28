COVID-19: правительство Словакии запретило проведение массовых мероприятий
28 сентября, 2020, 20:48
Правительство Словакии запретило проведение публичных культурных и спортивных мероприятий для борьбы с распространением COVID-19
Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, передает Reuters.
Правительство Словакии запретил большинство публичных культурных и спортивных мероприятий из-за увеличения случаев распространения коронавируса.
Матович подчеркнул, что люди должны носить маски, избегать семейных собраний и продолжать соблюдать дистанцию, чтобы избежать дальнейших ограничений.
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