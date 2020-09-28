Число отравившихся в столовой Коломыи достигло почти 200. Причина остается неизвестной, - ГСЧС

28 сентября, 2020, 16:07

По состоянию на 28 сентября в столовой "Фабрика еды" предприятия "Леон" в Коломые отравились 194 человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилось 194 человека (за сутки 6 человек), из которых 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО"Леони" г. Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 25 сентября за помощью к врачам обратилось более 100 посетителей столовой. 50 из них госпитализировали

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