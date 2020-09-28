Бессмертный: Россия обострила конфликт в регионе Нагорного Карабаха, следующей целью может стать Иран

28 сентября, 2020, 22:12

Российская Федерация виновна в обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха, следующей целью может стать Иран

Об этом говорил дипломат и политик Роман Бессмертный в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале Еспресо.



"Если вы обратите внимание на последних два, даже больше двух лет, то Россия всячески пыталась что Турции, что Азербайджану, что Армении, продать, передать, поставить различного рода системы современных вооружений. Начиная от танков, заканчивая С-300. Это очевидно говорило о том, что наполняя регион таким оружием, она готовит его к обострению", - отметил дипломат.



Политик добавил: "Вспомните те стрельбы, которые велись из акватории Каспийского моря по Сирии. Это якобы не касалось этих стран, но четко показывало, что означает этот регион. Теперь мы забываем все о учениях "Кавказ-2020".



Роман Бессмертный уточнил: "На самом деле на сегодняшний день в регионе сосредоточены колоссальные силы. И южное оперативное командование, юго-западное оперативное командование, куда включены в том числе первая и вторая армейские группы, сформированные в Луганске и Донецке. А также те войска, стратегически-космические войска, которые находятся на территории АР Крым - все это один комплекс".



"Очевидно, что те заигрывания и та игра, которая велась Кремлем в этом регионе и с Турцией, и с Азербайджаном, и с Арменией - все знают прекрасно, что Кремль продавал С-300 в том числе Азербайджану, в том числе отдельные компоненты тактического и стратегического оружия. Дуэль, которая ведется в регионе между Турцией и Россией напоминает XVIII-XIX вв, в которой страдали особенно Армения, и Азербайджан, и Грузия, - подытожил дипломат.



Роман Бессмертный обратил внимание, что планы РФ чрезвычайно масштабны и Кремль не остановится на Нагорном Карабахе:



"Я настаиваю на определяющей роли России в этом регионе. И собственно Россия будет разжигать здесь в дальнейшем конфликт, потому что это в интересах Кремля - ломать свои границы для того чтобы распространять, если не территорию Российской империи, то влияние на эти страны. И это не ограничится только Нагорным Карабахом. Это влияние будет дальше продвигаться на Иран: навязывание зависимости, на восстановление давления дальше на соседние государства. Вспомните недавние маневры с курдами, а это значит, что Кремль готовит еще сюрпризы Турции".