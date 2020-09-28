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Espreso.tvОбществоАвария в метро Киева: человек погиб, движение восстановлено в обычном режиме

Авария в метро Киева: человек погиб, движение восстановлено в обычном режиме

В метро Киева после приостановки движения на участке "зеленой" ветки между станциями "Славутич" и "Выдубичи" движение поездов возобновили в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Зеленая линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" отметили, что падение человека под поезд, из-за которого приостанавливали движение, стало смертельным.

Сейчас личность погибшего устанавливают правоохранители. По предварительным данным, погибший - зацепер.

Внимание! Зеленая линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители.

Опубликовано КП "Киевский метрополитен" Понедельник, 28 сентября 2020 г.

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