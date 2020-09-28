Авария в метро Киева: человек погиб, движение восстановлено в обычном режиме
28 сентября, 2020, 22:17
В метро Киева после приостановки движения на участке "зеленой" ветки между станциями "Славутич" и "Выдубичи" движение поездов возобновили в обычном режиме
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Внимание! Зеленая линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме", - говорится в сообщении.
В КП "Киевский метрополитен" отметили, что падение человека под поезд, из-за которого приостанавливали движение, стало смертельным.
Сейчас личность погибшего устанавливают правоохранители. По предварительным данным, погибший - зацепер.
Внимание! Зеленая линия! Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители.Опубликовано КП "Киевский метрополитен" Понедельник, 28 сентября 2020 г.
- Напомним, ранее сообщалось о приостановлении движения поездов на участке "зеленой" ветки метро Киева.
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