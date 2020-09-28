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Espreso.tvОбществоАлексиевич вылетела из Беларуси в Германию

Алексиевич вылетела из Беларуси в Германию


фото: rfe
Как отмечают знакомые члена Координационного совета белорусской оппозиции, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, ее отъезд из страны не связан с политическими преследованиями и она планирует вернуться

Об этом сообщает " Радыё Свабода ".

"Почему Светлана Александровна должна ехать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она полетела по своим личным делам. В нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей вручать награду", - отметила помощница писательницы журналистам.

По ее словам, Алексиевич не эмигрировала, а ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета.

Помощница отметила, что "это нормальная жизнь" писательницы, и она "просто долго не могла выехать из-за самочувствия".

На вопрос, когда Алексиевич вернется в Беларусь, помощница отметила, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события в стране и от самочувствия писательницы.

Друзья писательницы уточнили, что она полетела к врачу, который давно ее консультирует, для планового осмотра.

По словам собеседников издания, после Германии Алексиевич намерена посетить Италию, где ей присудили премию, а через месяц собирается вернуться в Беларусь. Также один собеседник писательницы заявил, что она не отказывается от своей деятельности в составе Координационного совета.

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