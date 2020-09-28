28 сентября "Слуга народа" собирает фракцию, рассмотрят постановление о выборах, - Качура

28 сентября, 2020, 16:17

Фракция "Слуга народа" сегодня вечером проведет заседание

Об этом в своем Telegram написал нардеп фракции Александр Качура.

По его словам, заседание фракции начнется в 19:50.

"Мы должны рассмотреть вопрос: внесение изменений в постановление о местных выборах, законопроект о взаимозачетах "Нафтогаза" с государственным бюджетом и заявление народного депутата Галушко", - отметил Качура.

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Он заявил, что поднимет вопрос о парламентском контроле поиска причин авиакатастрофы под Харьковом.

Народный депутат Украины Николай Галушко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с публичным заявлением о выходе из политической партии "Слуга народа". Причиной такого решения политик назвал "продажу" партией мест в своем списке на местных выборах.