ViaCarpatia. "Винценц был первым человеком, который поставил памятник Франко", - Николай Княжицкий

27 сентября, 2020, 13:02

Сейчас идет работа над сценарием фильма о Станиславе Винценце

Об этом заявил Николай Княжицкий во время вручения ежегодной премии Станислава Винценца, передает Еспресо.Захид.

"Эта премия всегда вручается необыкновенно достойным людям, которые посвящают себя служению обществу. Винценц был фантастическим человеком. Он был первым, кто поставил памятник Ивану Франко. Это просто красивый камень, где написано: "Верю в силу духа". Он до сих пор стоит в Слободе-Рунгурской, поросший травой, - говорит инициатор премии Винценца Николай Княжицкий. - Он был польским писателем, но является автором одного из двух эпосов о Гуцульщине "На высокой полонине". Его и в Польше не очень знают, а у нас он вообще забыт. Наша цель, возродить память об этом великом человеке, философе, который больше всего любил украинцев. И эту любовь пронес через всю свою жизнь. Когда его жена говорила здесь по-польски, он с ней ссорился и говорил: "Я тебе не позволю полонизировать гуцулов". И она выучила украинский. С моими соседями в Ясенове до последнего переписывалась на прекрасном украинском".

Николай Княжицкий также рассказал, что им удалось приобрести и перевезти в Киев библиотеку Станислава Винценца. Кроме того, сейчас идет работа над сценарием фильма о Станиславе Винценце. "Это будет четыре серии формата мини-сериала, как показывает Netflix, о разных героях, описанных в его книге "На высокой полонине", - говорит Николай Княжицкий. - Мой товарищ, американец, который пишет сценарий, перечитал на польском все три тома "На высокой полонине". Сначала говорил: "Я не могу понять: этот человек сумасшедший или гениальный". Потом пришел к выводу, что это все-таки гениальный человек. Это украинский Толкиен, так как эти истории - это такая же мистика, как истории о хоббитах. Если это снять, получится действительно фантастический фильм".

Вручение премии Станислава Винценца состоялось в рамках форума Via Carpatiа.

Лауреатом премии стал Леонид Финберг.

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