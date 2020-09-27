ViaCarpatia. "После тридцати лет некоторые наши города набирают своей силы", - Юрий Андрухович

27 сентября, 2020, 19:31

Во время дискуссии писатель отметил, что города должны быть украинскими. И сейчас есть ощутимый прогресс

За дискуссиями следит "Еспресо.Захид ".

"Украина - нечто такое, с чем не работает ни одна аналогия. Мы знаем, к сожалению, кому должны противостоять мы, если говорить о культурной конкуренции, - отметил Юрий Андрухович. - Они заполнили это пространство украинского сердца. Я думаю, нужно свои ответы искать . Это суждение о том, что города должны быть украинскими - я разделяю и одобряю на все 100%. Сейчас я наблюдаю по сравнению с 90-м годом ощутимый прогресс. То есть прошло 30 лет и могу сказать, что некоторые наши города набирают своей силы ".

Напомним, во Львове продолжается международный форум Via Carpatia.

На дискуссии "Магнит. Места силы Украины" журналист Виталий Портников назвал пять городов-миллионников, которые, по его мнению, являются местами силы Украины.

В рамках форума "Via Carpati" состоялось вручение премии Винценца.

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатом премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо