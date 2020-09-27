ViaCarpatia. "Надо оборвать проклятие до седьмого колена, когда невротик воспитывает невротика", - Тарас Прохасько

27 сентября, 2020, 22:15

Во Львове завершился третий Международный форум Центральной и Восточной Европы ViaCarpatia

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Сегодня, 27 сентября, в рамках форума ViaCarpatia, который в этом году проходит во Львове, состоялось обсуждение "Что даст нам силу?". Участниками разговора стали Андрей Курков, Иван Андрусяк, Екатерина Калитко, Ирина Старовойт, Тарас Прохасько и Ия Кива. Модерировала встречу журналистка Татьяна Терен.

"Мы живем, мы развиваемся. Это признак того, что сила у нас есть, пусть не похожа на силу британцев или иных народов. Понимаю, что речь идет, собственно, о какой-то работе, о поиске метода, чтобы эту силу мочь добывать и рационально использовать, - сказал во время включения в дискуссию в прямом эфире писатель, эссеист, лауреат Шевченковской премии Тарас Прохасько. - Я думаю, главным недостатком нынешнего украинского общества является очень низкий уровень самосознания, саморефлексии. Если говорить о поиске общего, то я убежден , что речь идет только о том, чтобы украинцам с первых лет жизни принципиально иначе рассказывали о мире и о нем самом. То есть надо возвращаться к гуманизму, к изучению человека. Изучать различные проявления жизни ".

По мнению участника Форума, должна быть информация о законах и устройство самого человека, его психики. Обязательно нужна мировоззренческая составляющая.

"Надо оборвать проклятие до седьмого колена, когда невротик воспитывает невротика, остановить поток нездорового образования и воспитания. Коллективная сила заключается в том, чтобы человеку вовремя сказать, кто он, что есть мир и какими являются законы этой жизни. Объяснить, как можно спокойно воспринимать раздражение из внешнего мира и не травмироваться ", - говорит Тарас Прохасько.

Во Львове завершился международный форум ViaCarpatia.

В рамках форума " Via Carpati " состоялось вручение премии Винценца.

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатом премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Добавим, что ViaCarpatia - ежегодный Международный форум Центральной и Восточной Европы, основанный 2018 года. Это событие, которое состоит из фестивалей, концертов, выставок, мастер-классов и других мероприятий с участием украинских и зарубежных исполнителей и участников.

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