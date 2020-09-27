ViaCarpatia. "На выборах мы продемонстрировали огромную глухоту как сообщество", - Екатерина Калитко

27 сентября, 2020, 21:56

Об этом писательница заявила на третьем Международном форуме Центральной и Восточной Европы ViaCarpatia

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Сегодня, 27 сентября, в рамках форума ViaCarpatia, который в этом году проходит во Львове, состоялось обсуждение "Что даст нам силу?". Модерировала встречу журналистка Татьяна Терен.

"Нашу силу забирает последнее время, по моим субъективным наблюдениям, но все-таки мне все больше кажется, что не такие уж они и субъективные (слишком много обобщений), наша взаимная человеческих глухота. Когда конфликтуем, вместо того, чтобы слушать. Собственно поэтому нами легко манипулировать. Когда в своих ячейках мы не слышим друг друга ", - сказала Екатерина Калитко.

"На выборах мы продемонстрировали огромную глухоту как сообщество. Продемонстрировали глухоту к тем изменениям, которые начали происходить. К тем качественным и количественным изменениям, которые постепенно нарастали, к этой перспективе, которая нам открывалась. Если бы мы еще на последнем дыхании дожали то, из чего мы начали движение, то чуть дальше переступили какую-то критическую точку невозврата ", - отметила писательница.

Во Львове завершился международный форум ViaCarpatia.

В рамках форума " ViaCarpatiа " состоялось вручение премии Винценца.

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатом премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Добавим, что ViaCarpatia - ежегодный Международный форум Центральной и Восточной Европы, основанный 2018 года. Это событие, которое состоит из фестивалей, концертов, выставок, мастер-классов и других мероприятий с участием украинских и зарубежных исполнителей и участников.

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