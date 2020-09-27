ViaCarpatia. "Львов - город, на который нужно равняться, который движет всю Украину", - Олег Синютка

27 сентября, 2020, 21:06

Народный депутат убежден, что развитие Львова влияет на развитие всей Украины

Об этом сообщает " Еспресо.Захид ".

"Мы свой украинский путь выбираем в борьбе двух миров. Один - европейский с определенным мировоззрением, и второй - постколониальный, азиатского стиля, со всеми присущими ему чертами, - убежден Олег Синютка. - Мне кажется, что Львов является определенным модельным городом, потому что развитие Львова влияет на развитие страны.

Почему город Львов? Потому что Львов всегда был впереди страны. Все свидетели возрождения страны, обретения независимости от первого сине-желтого флага, который появился здесь и потом разнесся, как ураган, как положительный рупор по всей Украине. 321 воин, отдавший свою жизнь за нашу независимость - выходцы из Львовщины. Поэтому Львов несет на себе большие испытания. Если посмотреть на сегодняшний Львов, то большинство Украины считает, что это европейский город. Большинство Украины считает, что это город, на который нужно равняться, который за собой движет всю Украину".

Напомним, ранее то, что украинские города приобретают свою силу, отметил Юрий Андрухович.

Во Львове продолжается международный форум ViaCarpatia.

В рамках форума " Via Carpati " состоялось вручение премии Станислава Винценца.

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатом премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

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