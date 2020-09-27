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Espreso.tvОбществоViaCarpatia. "Города-миллионники должны стать местами украинской силы", - Виталий Портников

ViaCarpatia. "Города-миллионники должны стать местами украинской силы", - Виталий Портников


фото: facebook
К таким городам журналист относит Киев, Одессу, Днепр, Харьков и Донецк

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

"Пять городов-миллионников, которые должны стать местам украинской силы - Киев, Одесса, Днепр, Харьков и Донецк, - отметил дискуссионную панель журналист Виталий Портников. - Для меня абсолютно четкое представление того, что цивилизация, которая не творится в крупных городах, - приходит в упадок. Она становится конкурентно несостоятельной, она проигрывает другим народам и другим государствам. Спросите, почему не вспомнили о Львове? Львов не место украинской силы, а украинского сопротивления. Львов всю свою историю опирается ".

  • Напомним, во Львове продолжается международный форум ViaCarpatia.
  • В рамках форума в Национальном музее "Тюрьма на Лонцкого" историк, журналист Андрей Павлишин разговаривал о Станиславе Винцензе, патроне ViaCarpatia.

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