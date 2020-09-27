ViaCarpatia. "Физическая сила и сила духа должны быть в гармонии", - Иван Андрусяк

27 сентября, 2020, 22:33

Сегодня в рамках форума ViaCarpatia состоялась дискуссия на тему "Что даст нам силу?"

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Участниками разговора стали Андрей Курков, Иван Андрусяк, Екатерина Калитко, Ирина Старовойт, Тарас Прохасько и Ия Кива.

Модерировала встречу журналистка Татьяна Терен.

"Вчера в библиотеке Иванычука была моя первая живая встреча с маленькими читателями за время карантина. Потому что во время было много встреч, к примеру, через зум. Но непосредственная коммуникация с ребенком чрезвычайно важна. Ты должен чувствовать, понимать, как меняется ребенок каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Онлайн этого достичь невозможно.

У меня за это время вышло две книги. Третья появится на следующей неделе. И за карантин я комуницировал через платформы, которыми пользуются взрослые. И вчера я имел возможность общаться с прекрасными детьми, читателями библиотеки Романа Иваничука ", - говорит Иван Андрусяк.

Писатель рассказывает, что во время карантина переосмыслить понятие силы ему помог Петр Шекерик-Доника: "Восстановить профессиональное общение с читателями помог классик литературы. Сейчас, через сколько времени можно по-настоящему открыть украинскую литературу. Петр Шекерик-Доника консультировал Михаила Коцюбинского, когда он писал "Тени забытых предков", общался с Иваном Франко. У него даже скрывался настоящий принц - Вильгельм Габсбург. И, несмотря на приходы миров, он смог спрятать свой текст, роман "Дед Иванчик", который нашли в начале 90-х. Проблема в том, что современный читатель, даже очень интеллигентный, филолог, не сможет прочитать и все понять. Поэтому я сейчас перевожу и стараюсь закончить в октябре. Это будет издание с параллельным текстом на украинском для лучшего понимания. В книге одна из тем непосредственно касается нашей. На гуцульском сила передается двумя словами - "моць" и "потеря". Это физическая сила и сила духа, которые должны быть в гармонии ".

В рамках форума " Via Carpati " состоялось вручение премии Станислава Винценца.

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатом премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

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