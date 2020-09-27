ViaCarpatia. "Давайте сравнивать то, что имеем, с тем, что у нас было вчера, а уже потом с тем, что у соседей", - Леонид Финберг

27 сентября, 2020, 13:43

Украинская культура никогда не была на таком подъеме, как в последнее десятилетие. Большинство украинцев просто этого не знают

Об этом заявил лауреат премии Станислава Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и литера" Леонид Финберг во время вручения награды, передает Еспресо.Захид.

"Очень важно, чтобы мы не недооценивали того, что сделано. Давайте сравнивать то, что имеем, с тем, что у нас было вчера, а уже потом с тем, что у соседей. Знаем ли мы о достижениях украинской культуры? Боюсь, что знаем гораздо хуже, чем должны были. Это незнание, умноженное на советские стереотипы и враждебную пропаганду, навязывает нам чувство неполноценности, - заявил Леонид Финберг. - Хотел бы акцентировать не так на внешних воздействиях, как на нашей ответственности за это. Если в 40-миллионной стране мы за год продаем до 500 экземпляров своих лучших книг нон-фикшн, что-то не так с нами... Опыт последних лет напомнил нам, что доля образованных людей, которые разделяют ценности личности, важность эффективной правовой системы в стране, ценность государственной независимости, не так и высока. Назвали 25%. Может, и в других странах не больше. Однако далеко не у всех есть сосед, который играет мышцами и с ядерными боеголовками на границе. Да и государство мы строим после десятилетий комунистичнои системы и колониального статуса. У нас нет другого пути, как становиться сильнее".