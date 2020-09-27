 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе найдена мертвой финансистка воинской части

В Одессе найдена мертвой финансистка воинской части

В Одессе разбилась насмерть при падении из окна военнослужащая Татьяна Варава, финансистка 28-й мотопехотной бригады

Об этом со ссылкой на Женское ветеранское движение передает Еспресо.TV.

Ее сестры не верят в версию самоубийства.

"Татьяна готовилась к свадьбе дочери, делала ремонт дома, у нее было много жизненных планов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем она имела процессуальный статус видетеля по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях.

"Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где Татьяна проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что Таня жаловалась последние 2 недели на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление", - рассказывают женщины-ветераны.

"Требуем честного, справедливого расследования!" - подчеркивают названные сестры погибшей.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать