В Одессе найдена мертвой финансистка воинской части
Об этом со ссылкой на Женское ветеранское движение передает Еспресо.TV.
Ее сестры не верят в версию самоубийства.
"Татьяна готовилась к свадьбе дочери, делала ремонт дома, у нее было много жизненных планов", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем она имела процессуальный статус видетеля по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях.
"Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где Татьяна проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что Таня жаловалась последние 2 недели на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление", - рассказывают женщины-ветераны.
"Требуем честного, справедливого расследования!" - подчеркивают названные сестры погибшей.
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