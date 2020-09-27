27 сентября, 2020, 14:02

В Одессе разбилась насмерть при падении из окна военнослужащая Татьяна Варава, финансистка 28-й мотопехотной бригады

Об этом со ссылкой на Женское ветеранское движение передает Еспресо.TV.

Ее сестры не верят в версию самоубийства.

"Татьяна готовилась к свадьбе дочери, делала ремонт дома, у нее было много жизненных планов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем она имела процессуальный статус видетеля по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях.

"Татьяна была уверена в положительном решении по делу, которое рассматривалось в суде, где Татьяна проходила как свидетель, хотя ее и пытались переквалифицировать в сообщницу. В разговоре сестра Татьяны нам рассказала, что Таня жаловалась последние 2 недели на условия в воинской части, где проходила службу, на психологическое давление", - рассказывают женщины-ветераны.

"Требуем честного, справедливого расследования!" - подчеркивают названные сестры погибшей.

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