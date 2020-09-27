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Espreso.tvМирВ Гомеле против митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ

В Гомеле против митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ


фото: Reuters
В Гомеле омоновцы применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Об этом сообщает Onliner.by .

Милиционеры начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, когда колонна митингующих приблизилась к силовикам.

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В милиции Гомеля подтвердили применение спецсредств для разгона протестующих. После их применения начались массовые задержания.

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