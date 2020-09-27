В Гомеле против митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ
27 сентября, 2020, 16:37
В Гомеле омоновцы применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты
Об этом сообщает Onliner.by .
Милиционеры начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, когда колонна митингующих приблизилась к силовикам.
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В милиции Гомеля подтвердили применение спецсредств для разгона протестующих. После их применения начались массовые задержания.
- Напомним, 26 сентября во время традиционного женского марша в столице Беларуси силовики задержали более 90 протестующих .
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