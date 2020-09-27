Умер бывший глава КГГА Иван Салий
27 сентября, 2020, 20:00
На 77-м году жизни скончался бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий
Об этом сообщил сын бывшего главы КГГА Константин Салий, передает gordonua.com .
Иван Салий умер 26 сентября, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
В 1992-1993 годах Иван Салий был представителем президента в Киеве и главой КГГА. Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.
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