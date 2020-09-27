Спасатели завершили работу на месте падения АН-26 в Харьковской области
27 сентября, 2020, 10:11
По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября 2020 года, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций сообщают об окончании своей миссии на месте падения учебного самолета АН-26Ш, во время которого погибли курсанты и офицеры ВВС ВСУ
Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV.
"В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родным погибших. От ГСЧС были привлечены 70 человек личного состава и 10 единиц техники", - отмечают спасатели.
Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены.
Далее проводятся следственные действия.
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