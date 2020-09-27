Спасатели завершили работу на месте падения АН-26 в Харьковской области

27 сентября, 2020, 10:11

По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября 2020 года, сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций сообщают об окончании своей миссии на месте падения учебного самолета АН-26Ш, во время которого погибли курсанты и офицеры ВВС ВСУ