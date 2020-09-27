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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" проверяет обвинения нардепа Галушко о продаже мест в списке

"Слуга народа" проверяет обвинения нардепа Галушко о продаже мест в списке


фото: uainfo.org
В партии "Слуга народа" изучают информацию о том, что все места в списке этой политсилы в округе №97 в Киевской области якобы проданы

Говорится в официальном заявлении партии, распространенном ее пресс-службой в воскресенье, 27 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV.

"26 сентября упомянутый депутат выложил в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги народа" в округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", - говорится в сообщении.

В политсиле также проверяют предварительные сведения о якобы встречах Галушко с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, его намерениях внести этих людей в список на местные выборы.

"Руководство партии "Слуга народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", - отмечается в заявлении.

Относительно намерений нардепа Галушко выйти из партии "Слуга народа" в политсиле отметили: когда от него поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставном порядке.

В то же время о выходе Галушко из фракции "Слуга народа" в парламенте речь не идет.

  • Видеообращение Галушко появилось в сети вечером в субботу, 26 сентября 2020 года.

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