 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Бавария" опозорилась в игре с "Хоффенхаймом" в чемпионате Германии

"Бавария" опозорилась в игре с "Хоффенхаймом" в чемпионате Германии


фото: Getty Images
Во 2-м туре чемпионата Германии по футболу "Бавария" уступила в гостях "Хоффенхайму"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Хоффенхайм" на 16-й минуте вывел вперед Эрмин Бичакчич. Преимущество хозяев поля увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммо.

На 77-й минуте Андрей Крамарич забил третий гол "Хоффенхайму". А в компенсированное арбитром время хорват реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

"Бавария" проиграла "Хоффенхайму" 1: 4 и с 3 очками опустилась на седьмую место. "Хоффенхайм" набрал 6 очков и вышел на первую позицию.

Чемпионат Германии

2-й тур

27 сентября

"Хоффенхайм" - "Бавария" 4: 1

Голы: Бичакчич, 16 Даббур, 24 Крамарич, 77, 90 + 2 (пен.) - Кимми, 36

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать