"Бавария" опозорилась в игре с "Хоффенхаймом" в чемпионате Германии

27 сентября, 2020, 19:49

Во 2-м туре чемпионата Германии по футболу "Бавария" уступила в гостях "Хоффенхайму"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Хоффенхайм" на 16-й минуте вывел вперед Эрмин Бичакчич. Преимущество хозяев поля увеличил Мунас Даббур. На 36-й минуте один мяч отыграл Йозуа Киммо.

На 77-й минуте Андрей Крамарич забил третий гол "Хоффенхайму". А в компенсированное арбитром время хорват реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

"Бавария" проиграла "Хоффенхайму" 1: 4 и с 3 очками опустилась на седьмую место. "Хоффенхайм" набрал 6 очков и вышел на первую позицию.

Чемпионат Германии

2-й тур

27 сентября

"Хоффенхайм" - "Бавария" 4: 1

Голы: Бичакчич, 16 Даббур, 24 Крамарич, 77, 90 + 2 (пен.) - Кимми, 36

25 сентября в матче за Суперкубок УЕФА "Бавария" победила "Севилью" .

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