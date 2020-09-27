Опубликованы снимки места катастрофы Ан-26 с высоты полета

27 сентября, 2020, 12:46

Обнародованы датированные 26 сентября 2020 года панорамные фотографии места авиакатастрофы под Харьковом

На кадрах видно, что в результате аварии вокруг транспортного средства выгорела значительная часть травы и кустов, передает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

Сам самолет разломан на две части.

Вокруг стоят несколько машин спасателей, пожарных и скорой.

У места трагедии образовались заторы.

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