Нардеп Галушко заявил, что выходит из партии "Слуга народа" из-за торговли местами в списках

27 сентября, 2020, 08:24

Народный депутат Украины Николай Галушко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с публичным заявлением о выходе из политической партии "Слуга народа". Причиной такого решения политик назвал "продажу" партией мест в своем списке на местных выборах

Видеообращение Галушко появилось на его официальной странице вечером в субботу, 26 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Владимир Александрович (Зеленский. - ред.), в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь этот путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", - сказал нардеп.

Он добавил, что при недавнем распределении на районы "исключительно с политическим подходом кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" чуть не уничтожила мой родной Броварской район".

"А сейчас на местных выборах места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будут. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул он.

Галушко прошел в Верховную Раду по 97-му мажоритарному округу, центр которого находится в городе Бровары, Киевской области.

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