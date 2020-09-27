На столичном Надднепрянском шоссе перевернулся грузовик с черноземом, водитель не выжил

27 сентября, 2020, 10:32

В Печерском районе города Киева в воскресенье, 27 сентября 2020 года, произошло ДТП, в котором погиб человек

Подробности рассказывают ВарттовіЕспресо.

Грузовой автомобиль Mercedes двигался от бульвара Дружбы народов. По неизвестным причинам при выезде на Надднепрянское шоссе водитель загруженного черноземом самосвала не справился с управлением. Автомашина снесла несколько метров отбойника, после чего перевернулась набок.

Машина врезалась кабиной в ограждение подземного перехода, в результате чего водитель, который, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью. Для того чтобы его освободить, пришлось вызывать спасателей ГСЧС.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства трагедии.