На столичном Надднепрянском шоссе перевернулся грузовик с черноземом, водитель не выжил
Подробности рассказывают ВарттовіЕспресо.
Грузовой автомобиль Mercedes двигался от бульвара Дружбы народов. По неизвестным причинам при выезде на Надднепрянское шоссе водитель загруженного черноземом самосвала не справился с управлением. Автомашина снесла несколько метров отбойника, после чего перевернулась набок.
Машина врезалась кабиной в ограждение подземного перехода, в результате чего водитель, который, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью. Для того чтобы его освободить, пришлось вызывать спасателей ГСЧС.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства трагедии.
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