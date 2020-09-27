 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМакрон должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы вышли "желтые жилеты", - Лукашенко отреагировал на требование президента Франции

Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы вышли "желтые жилеты", - Лукашенко отреагировал на требование президента Франции


фото: president.gov.by
В ответ на требование лидера Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также посоветовал ему оставить должность

Об этом сообщает БелТА .

По словам Лукашенко, Эммануэль Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".

"Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением. Кроме "желтых жилетов" также стоит упомянуть, что периодически возникают проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе ", - сказал Лукашенко.

Он предложил Макрону Минск в качестве "эффективность переговорного площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп".

"Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - женщина, французский лидер рискует к внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - сказал Лукашенко.

  • Напомним, 27 сентября Эммануэль Макрон заявил, что видит выход из острого противостояния между властью и избирателями в Беларуси в том, чтобы самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко отказался от претензий на пост главы государства.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

27 сентября, 2020 воскресенье

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать