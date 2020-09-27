Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы вышли "желтые жилеты", - Лукашенко отреагировал на требование президента Франции

27 сентября, 2020, 20:49

В ответ на требование лидера Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также посоветовал ему оставить должность

Об этом сообщает БелТА .

По словам Лукашенко, Эммануэль Макрон должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".

"Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением. Кроме "желтых жилетов" также стоит упомянуть, что периодически возникают проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе ", - сказал Лукашенко.

Он предложил Макрону Минск в качестве "эффективность переговорного площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп".

"Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - женщина, французский лидер рискует к внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - сказал Лукашенко.

Напомним, 27 сентября Эммануэль Макрон заявил, что видит выход из острого противостояния между властью и избирателями в Беларуси в том, чтобы самопровозглашенный руководитель этой страны Александр Лукашенко отказался от претензий на пост главы государства.

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