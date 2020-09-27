Ливень затопил с десяток улиц Франковска

27 сентября, 2020, 07:22

Осадки вывели из строя дождевую канализацию Ивано-Франковска

"Поплыла", как обычно, улица Надречная - набережная. Под мостом на набережной почти полностью затонул автомобиль. Его вытаскивали спасатели, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на франковский портал Курс.

"Здесь затапливает каждый раз", - отмечает издание.

Затопило и центральные улицы - Гаркуши, Грушевского, Василиянок, Сечевых Стрельцов и прилегающие.

"Дождь идет только 1,5 часа... И это вовсе не стихия, а обычный осенний дождь, однако вся центральная часть города уже плавает", - поделилась в сети местная жительница Елена Винтоняк.

По состоянию на 23:00 перекресток улиц Сечевых Стрельцов - Черновола также был полностью затоплен.

На инспекцию затопленного города выехал мэр Руслан Марцинкив.

По дороге он признал, что не справляется дождевая канализация. Мэр сказал, что проблемы там, где они всегда есть - "где действительно нуждается в замене дождевая канализация".

Сотрудники управления ГСЧС в области с помощью техники спасали автомобили, которые заливала вода. Так, на улице Сечевых Стрельцов работники Государственной пожарно-спасательной части №1 помогли отбуксировать два легковых автомобиля.

На улице Грюнвальдская в результате ливневого дождя произошло подтопление сточными водами проезжей части автодороги. Работники Государственной пожарно-спасательной части №1 помогали отбуксировать легковой автомобиль.

Также затоплены подвалы многоэтажек, спасатели выехали откачивать воду на Кардинала Любачивского, Галицкую и Железнодорожную, информируют в областном управлении ГСЧС.

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