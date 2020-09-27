Коронавирус в Украине: за сутки - 3130 новых случаев
27 сентября, 2020, 10:56
По состоянию на утро воскресенья, 27 сентября 2020 года, в Украине выявлено 3130 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки
Об этом свидетельствуют размещенные в свободном доступе данные системы мониторинга СНБО, передает Эспрессо.TV.
Суммарные показатели по стране такие:
выявлено - 198 634 (+3 130)
умерли - 3959 (+56)
выздоровели - 87882 (+1 009);
активно болеют - 106793 (+2 065);
подозрения - 264192 (+3 091).
- Напомним, в субботу, 26 сентября, зафиксирован новый коронавирусный рекорд в Украине - 3 833 инфицированных в сутки.
- Это самый высокий показатель с начала пандемии.
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