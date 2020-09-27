Деревянченко - Чарло: полное видео боя
27 сентября, 2020, 15:20
Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло в поединке за титул чемпиона мира WBC
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в Анкасвилле (США) Сергей Деревянченко уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло по очкам.
Все судьи отдали победу американцу - 116: 112, 117: 111, 118: 110.
- В ночь на воскресенье, 27 сентября, Сергей Деревянченко уступил Джермаллу Чарло в поединке за звание чемпиона мира WBC в среднем весе.
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