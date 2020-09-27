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Espreso.tvСпортДеревянченко - Чарло: полное видео боя

Деревянченко - Чарло: полное видео боя


фото: twitter
Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло в поединке за титул чемпиона мира WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Анкасвилле (США) Сергей Деревянченко уступил обладателю пояса WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермаллу Чарло по очкам.

Все судьи отдали победу американцу - 116: 112, 117: 111, 118: 110.

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