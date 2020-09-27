Белорусские революционеры ответили на советы россиян: вы по крайней мере начните, как мы

27 сентября, 2020, 22:57

Деятели российской оппозиции, которые сейчас дают советы белорусам о том, как лучше противостоять режиму Лукашенко, должны были бы сначала показать собственный пример подобной успешной деятельности

Об этом руководитель оппозиционного движения "Европейская Беларусь" Андрей Санников рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"

Хорошо. Мы что-то делаем "не так". Ну, так учитесь у нас делать "не так". Хотя бы вот такое "не так" начинайте делать в России, потому что это ваш шанс"

"Пошла волна освобождения. Еще одна освобождения Восточной Европы. Она может захватить Россию. Она может остановится на границах России. От вас зависит - вы будете все больше "обнуляться" во всех отношениях или все таки попробуете вернуть себе страну, как пробуем вернуть себе свою Беларусь", - подчеркнул белорусский оппозиционер.

При этом Санников обратил внимание на то, что после того, как стало известно об отравлении Алексея Навального в России "не было даже одиночных протестов".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо