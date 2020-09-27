Белорусские революционеры ответили на советы россиян: вы по крайней мере начните, как мы
Об этом руководитель оппозиционного движения "Европейская Беларусь" Андрей Санников рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
"
Хорошо. Мы что-то делаем "не так". Ну, так учитесь у нас делать "не так". Хотя бы вот такое "не так" начинайте делать в России, потому что это ваш шанс"
"Пошла волна освобождения. Еще одна освобождения Восточной Европы. Она может захватить Россию. Она может остановится на границах России. От вас зависит - вы будете все больше "обнуляться" во всех отношениях или все таки попробуете вернуть себе страну, как пробуем вернуть себе свою Беларусь", - подчеркнул белорусский оппозиционер.
При этом Санников обратил внимание на то, что после того, как стало известно об отравлении Алексея Навального в России "не было даже одиночных протестов".
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