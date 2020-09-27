27 сентября на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

27 сентября, 2020, 17:56

27 сентября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела украинских позиции

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал провозглашен режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумел.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. Сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС локализируют лесной пожар на участке около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти десять гектаров территории и передано на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 3 дома, еще на 5 объектах работы продолжаются.

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