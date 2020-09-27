26 сентября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи Новолуганского, Верхнеторецкого и Авдеевки, с украинской - трое раненых
Об этом со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV.
"Так, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксирована недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецкого. В то же время близ Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", - отмечается в сообщении.
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По официальным данным, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
Кроме того, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
- С тех пор обстрелы со стороны россиян украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые в основном нет нужды отвечать.
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