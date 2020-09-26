Звезды "Игры престолов" Харингтон и Лесли ждут первенца

26 сентября, 2020, 21:56

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца

Об этом сообщает журнал Make.

Основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фото беременной жены Кита Харингтона - актрисы Роуз Лесли.

Для Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", и Лесли этот ребенок станет первенцем.

"Абсолютно особая фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запомнили Роуз в это замечательное время, когда она впервые готовится к материнству", - написала Лейк.

Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала "Игра престолов", где Лесли исполняла роль одичавшей по имени Игритт. Летом 2018 года актеры поженились.

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