Звезды "Игры престолов" Харингтон и Лесли ждут первенца
Об этом сообщает журнал Make.
Основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фото беременной жены Кита Харингтона - актрисы Роуз Лесли.
Для Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", и Лесли этот ребенок станет первенцем.
"Абсолютно особая фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запомнили Роуз в это замечательное время, когда она впервые готовится к материнству", - написала Лейк.
Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала "Игра престолов", где Лесли исполняла роль одичавшей по имени Игритт. Летом 2018 года актеры поженились.
So wonderful working with the beautiful Rose Leslie for the cover story of @make_magazineuk out now ! A very special all woman team photographic shoot capturing Rose at this wonderful time as she prepares for motherhood for the first time ! My team were: @billiescheepersphotography @liztaw doing beautiful hair and @justinejenkins wonderful makeup . Rose wears @stellamccartney. Huge thanks to @vrwpublicity for organising the shoot and to Hannah Rand for her interview . #roseleslie #makemagazine #rose #portraitphotography #portrait #interview #covershoot #cover #stellamccartney #gameofthrones
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