Из обломков Ан-26, разбившегося в Харьковской области, уже достали "черные ящики"

26 сентября, 2020, 18:34

Из обломков самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в Харьковской области уже достали бортовые самописцы

Об этом заявил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сообщает Укринформ.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

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Председатель ОГА выразил надежду, что изъятые самописцы в ближайшее время будет расшифрованы.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

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