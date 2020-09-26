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Espreso.tvОбществоИз обломков Ан-26, разбившегося в Харьковской области, уже достали "черные ящики"

Из обломков Ан-26, разбившегося в Харьковской области, уже достали "черные ящики"


фото: Укрінформ
Из обломков самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в Харьковской области уже достали бортовые самописцы

Об этом заявил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сообщает Укринформ.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

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Председатель ОГА выразил надежду, что изъятые самописцы в ближайшее время будет расшифрованы.

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