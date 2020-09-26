Вышла в свет книга Алексея Мустафина "Вкусные приключения"

26 сентября, 2020, 21:25

В нее , в частности, вошли статьи, написанные для сайта "Еспресо" в 2020 году

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о вещах и продуктах, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Они стали для нас привычными, хотя для того, чтобы попасть в наш дом странствовали по миру не одно столетие. Гречка и чеснок, соль и перец, вилка и холодильник, картофель, морковь и, конечно, сало - куда же без него в Украине - все эти невероятные истории о жителях нашей кухни, позволят провести карантин с интересом - уверен автор.

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