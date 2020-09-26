Видео о том, как искусственный интеллект "срывает маски" с ОМОНа Лукашенко, набрало около 900 тыс. просмотров

26 сентября, 2020, 11:16

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов показал видео, как искусственный интеллект (ИИ) устанавливает личности силовиков на основании фотографий и "срывает с них маски"

Он продемонстрировал инструмент, позволяющий по глазам найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на начальном фото в Балаклаве, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Хартыя'97 .

Этим видео Максимов призывает силовиков отказаться от выполнения приказов по разгону участников мирной революции.

Видео было опубликовано на его Youtube-канале. На утро 26 сентябре она собрало 873 тыс. просмотров.

Справка

После подделки голосования на президентских выборах, состоявшихся 9 августа 2020, в Беларуси началась мирная деморкатична революция. Массовые акции проходят каждое воскресенье - в центре Минска и крупных городов.

23 сентября неизменной в течение последних 26 лет правитель Респубилкы Беларусь Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию , на которую не было предварительного приглашения и где отсутствовали иностранные послы.

Евросоюз не признает Лукашенко законным руководителем Беларуси. Парламент Литвы постановил, что им является Светлана Тихановська, которая по официальным данным белорусского ЦИК, якобы проиграла Лукашенко.

Мужчина Тихановськои, популярный блогер сергей Тихановський, находится в заключении вместе с сотнями других оппозиционеров.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующего президента Дональда Трампа за то, что он не реагирует на ситуацию в Беларуси. При этом Лукашенко Байден называет не иначе как диктатором .

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