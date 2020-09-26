ViaCarpatia. "Власть не понимает, что такое культура и какова ее роль в обществе", - Николай Княжицкий

26 сентября, 2020, 19:51

Почему в условиях пандемии важно сохранить финансирование для культурных институтов

Культурное возрождение, которое в Украине началось с 2014 года, могут остановить под предлогом борьбы с пандемией. Власть не только урезала финансирование культурных проектов на этот год, но и планирует оставить его в 2021 году на том же мизерном уровне. Об этом сообщил народный депутат, инициатор проведения форума "ViaCarpatia" Николай Княжицкий, сообщает "Еспресо.Захид".

"Институты уничтожаются тогда, когда уничтожается идеология. Вспомните концерт на День Независимости, где пели низкопробные псевдозвезды какие-то российские песенки и это выдавали за лучшие достижения украинской музыкальной культуры за последние тридцать лет. Это полный абсурд. Такое отношение к культуре. К сожалению, украинская современная власть не имеет понимания, ни что такое культура, ни ее роли и функции в украинском обществе. Да, есть исключения. Есть люди, которые чувствуют ответственность за то, что происходит в сфере культуры. Но институционального видения роли культуры в обществе нет. Если ты не знаешь, зачем тебе культура, ты не будешь ее поддерживать, - заявил Николай Княжицкий. - Европейские страны сейчас значительно увеличили финансирование культуры. Ибо понятно, что не происходят массовые мероприятия, не происходят концерты. Люди не идут в кинотеатры или музеи. И для того, чтобы сохранить культурную институциональную память, для того, чтобы люди, которые снимают кино, не ушли из профессии, а музеи не закрылись, крайне необходимо поддерживать эти сферы. По крайней мере до тех пор, пока мы не победим эту пандемию. У нас же наоборот забрали средства, предусмотренные на культуру. Куда их дели? Их дали врачам или на учебные заведения, чтобы они как-то обезопасились от пандемии? То, что на следующий год не планируют поддерживать культуру, это обидно и недопустимо".

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