ViaCarpatia. "Нас спасет выработка и создание сюжета, где есть все важные для сообщества категории", - Остап Сливинский

26 сентября, 2020, 17:24

Украинцам нужно писать о себе постмодернистский роман со многими ответвлениями.

Об этом сказал писатель и переводчик Остап Сливинский на Форуме "ViaCarpatia. Места украинской силы", сообщает "Еспресо.Захид" .

Сегодня, 26 сентября, во Львове начался третий форум ViaCarpatia. В этом году отдельную платформу для обсуждения имеет украинское Пен-клуб. Одним из первых событий которого стала презентация-дискуссия в Доме Франко "Мосты вместо стен. Что объединяет украинцев" одноименной книги, которая недавно вышла в "Издательстве Старого Лева". В книгу вошли 20 текстов, упорядочила Анастасия Левкова. В презентации приняли участие Андрей Курков, Остап Сливинский, Галина Вдовиченко, Галина Крук, Виктория Амелина. Модератором стала журналистка Татьяна Терен.

"Очень рад, что мне выпала честь быть соавтором этой книги. Тема была и остается актуальной для нас, потому что все еще находится в процессе конструирования общих сюжетов и общественных понятий и категорий, которые есть в совокупности идентичности. В своей речи Ольга Токарчук сказала о том, что не существует того, что нерассказано. Когда мы рассказываем истории, то наполняем себя как сообщество. И, на мой взгляд, употреблять категории родина, независимость, герой - это все слова, которые сами по себе, если они не являются частью повествования не являются частью какого-то большого нарратива, ничего не значат. Должно быть покрытие этих категорий, создание их прибавочной стоимости. Надо прорабатывать включенность их в определенный сюжет. Поскольку не все вкладывают в эти категории одинаковые смыслы ", - говорит писатель и переводчик Остап Сливинский .

Остап Сливинский подчеркнул, что украинцам нужно писать о себе постмодернистский роман со многими ответвлениями. Важно иметь открытый сюжет.

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