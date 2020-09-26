ViaCarpatia. "Надо активизировать людей, которые только формально является украинцами", - Андрей Курков

26 сентября, 2020, 18:49

Об этом говорит писатель и президент Украинского Пен-клуба Андрей Курков на форуме ViaCarpatia.

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

"Для некоторых Украина является формальной. Так же и украинцы являются формальными, которые имеют паспорт и гражданство, платят налоги, порой даже голосуют. То есть они не являются эмоциональными, они просто живут. А есть Украина политическая и эмоциональная. И здесь, средитех, кто пришел сегодня, - это тоже представители эмоциональной и политической Украины. Это иллюстрирует всеукраинское культурное информационное пространство. За 30 лет независимости мы не можем организовать во всех областных центрах и крупных городах одновременно в один день премьеру украинского кино или презентацию украинской книги. Чтобы после того две, три недели было эхо. Чтобы цитаты из разговоров выдающихся людей попадали на Закарпатье, на Сумщину, на Донбасс. Из-за отсутствия таких разговоров мы и получили Донбасс и Крым ", - отметил Андрей Курков.

"Надо обращать внимание на будущие поколения. Трудно заставить старших менять свои ностальгические предубеждения и мысли. Ломать их через колено. Поэтому мы хотим, чтобы дети и внуки ничего не ломали, чтобы все были свободны. Надо работать на массовую культуру последующих поколений", - добавляет Курков.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, во Львове начался третий форум ViaCarpatia. В этом году отдельную платформу для обсуждения имеет украинский Пен-клуб. Одним из первых событий которого стала презентация-дискуссия в Доме Франко "Мосты вместо стен. Что объединяет украинский" одноименной книги, которая недавно вышла в "Издательстве Старого Лева". В книгу вошли 20 текстов, которые упорядочила Анастасия Левкова. В презентации приняли участие Андрей Курков, Остап Сливинский, Галина Вдовиченко, Галина Крук, Виктория Амелина. Модератором стала журналистка Татьяна Терен.

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