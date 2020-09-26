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Espreso.tvОбществоViaCarpatia. "На примере президентских выборов мы заметили, как наше представление о "мы" отличается от реальности", - Галина Крук

ViaCarpatia. "На примере президентских выборов мы заметили, как наше представление о "мы" отличается от реальности", - Галина Крук

Это сказала львовская писательница Галина Крук на форуме ViaCarpatia.

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

"Мы каждый выходим с разным видением. И проблема непонимания - это самая большая проблема, которая в современном мире возникает, когда не знаем, как найти общий язык с другими. И на примере последних президентских выборов мы заметили, насколько наше представление о "мы" отличается от реального. Надо в практической плоскости найти в себе эту украинскую идентичность. И такими моментами, точками соприкосновения являются и язык, и место рождения, место происхождения и, соответственно, тот опыт, который твоя семья пережила", - говорит писательница.

"Но я знаю историю, когда человек понял свою идентичность в процессе. Начал думать, что его объединяет с людьми, которые живут в Украине. Он очень много ездил и развенчивал стереотипы для себя о разных концах страны. То есть один из таких моментов, которые мешают нам объединяться, - это наши стереотипы, как мы представляем других", - добавляет Галина Крук.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, во Львове начался третий форум ViaCarpatia. В этом году отдельную платформу для обсуждения имеет украинский Пен-клуб. Одним из первых событий которого стала презентация-дискуссия в Доме Франко "Мосты вместо стен. Что объединяет украинсцев" одноименной книги, которая недавно вышла в "Издательстве Старого Лева". В книгу вошли 20 текстов, которые упорядочила Анастасия Левкова. В презентации приняли участие Андрей Курков, Остап Сливинский, Галина Вдовиченко, Галина Крук, Виктория Амелина. Модератором стала журналистка Татьяна Терен.

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