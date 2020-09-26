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Espreso.tvОбществоViaCarpatia. "Когда было страшно и беспомощно на Майдане, хотелось читать Шевченко", - Катерина Калитко

ViaCarpatia. "Когда было страшно и беспомощно на Майдане, хотелось читать Шевченко", - Катерина Калитко

Во Львове начался третий форум ViaCarpatia

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

Сегодня, 26 сентября, во Львове состоялся вечер поэзии "СИЛАботоника" от украинского ПЕН-клуба. Свои стихи в библиотеке Романа Иваничука декламировали Ирина Старовойт, Остап Сливинский, Катерина Калитко, Катерина Михалицина, Галина Крук, Елена Галета, и Ия Кива. Поэты и поэтессы говорили о силе и слабости поэзии, где она уместна и почему помогает обществу.

"У меня нелегкая миссия подумать о слабости поэзии. Я все чаще думаю, что поэзия, слова, разговоры - это слабая вещь. Особенно тогда, когда происходят такие события как вчера (военный самолет, который разбился в Харьковской области, - ред.), или как то, что длится уже последние семь лет. Но вместе с тем вспоминаю, что когда было очень страшно и беспомощно на Майдане, то хотелось читать Шевченко. Не знаю, это помогало, или меняло что-то в пространстве. Поэзия может подбирать любовь и нести в большую общую память", - отметила Катерина Калитко.

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