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Espreso.tvОбществоViaCarpatia. "Если вместо верховенства права есть верховенство правителя, тогда институты не нужны", - Мирослав Маринович

ViaCarpatia. "Если вместо верховенства права есть верховенство правителя, тогда институты не нужны", - Мирослав Маринович


фото: glavcom.ua
В тех условиях, в которых сейчас оказалась Украина, все институты будут приходить в упадок одновременно. Возможно, не одинаковым темпом, но приходить в упадок будут все

Об этом заявил член-основатель Украинской Хельсинской группы, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, передает "Еспресо.Захид".

"Доверие к институтам появляется тогда, когда человек чувствует, что само государство считается с этими институтами. Когда государство опирается на эти институты, и тогда, когда человек видит, что институты могут влиять на состояние дел в государстве. В этом вопросе с 2019 года имеем ощутимый регресс, - заявил Мирослав Маринович. - Мне жаль нынешнее министерство иностранных дел. Я четко вижу, что не они решают дела внешней политики государства, а глава президентского офиса. Человек, который неподконтролен вертикали власти. Какое будет доверие к МИДу, если решают другие люди? Если в государстве верховенство права, тогда работают институты и демократия. Если вместо верховенства права есть верховенство правителя, тогда институты не нужны. Потому что команды раздает правитель. Мы должны выбрать, какую систему хотим. Кажется мы этот выбор на Майдане сделали. Но я теперь вижу ощутимый регресс от этой модели".

Роль государственных институтов в развитии национальной культуры и сохранении идентичности стала ключевой темой дискуссии "Каркас. Институты для поддержки национального возрождения", которая состоялась в рамках форума ViaCarpatia.

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