ViaCarpatia. "Безразличие власти к вопросам национальной памяти позволяет РФ усилить свое влияние на Украину", - Владимир Вятрович

26 сентября, 2020, 20:49

В Украине остановили создание архива Инcтитута национальной памяти и пытаются "затереть" память о Небесной сотни

Об этом заявил историк и народный депутат Владимир Вятрович во время форума "ViaCarpatia", передает "Еспресо.Захид" .

"В 2015 году приняли закон об открытии архивов КГБ. Мы начали учет тех материалов, которые должны быть переданы в архив. В 2019 году получили специальное помещение, чтобы свезти туда эти материалы. До 2020 года бюджетом были предусмотрены средства для реконструкции этого помещения, чтобы постепенно перевозить эти материалы. Так вот, эта программа сокращена на все 100% и ни копейки архив Института национальной памяти не получил. И в том проекте бюджета, который мы будем рассматривать у нас на комитете на 2021 год, снова ноль по этой статье, - заявил Владимир Вятрович. - К сожалению, существенные сокращения претерпела программа создания Музея революции достоинства и мемориала Небесной сотни. Мы считали это одним из приоритетных проектов. Память о Майдане требует институциональной поддержки. Для нынешней власти это память не является важной. Очевидно, затирка этой памяти может облегчить дальнейшее скатывание в период до 2014 года. И самое страшное, что такое равнодушие нынешней власти к вопросам национальной памяти дает возможность России усилить свое влияние на Украину. Я абсолютно согласен с тезисом Оксаны Забужко о том, что та война, которая сейчас происходит в Украине, это война за идентичность".

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