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Espreso.tvОбществоВ Волновахе задержали 4 возможных боевиков

В Волновахе задержали 4 возможных боевиков

В прифронтовом городе Волноваха Донецкой области правоохранители усилили меры безопасности в целях выявления и предупреждения правонарушений

К отработке территории города Волноваха всего было задействовано 100 работников различных служб Национальной полиции Украины, таких как: управление превентивной деятельности, управления уголовного розыска, следственного управления полиции Донецкой области, взрывотехнической службы, Кинологического центра, сотрудники полиции Волновахского оперативной зоны, патрульной полиции и подразделений полиции особого назначения, вовлеченных в ООС, рассказывает Еспресо.TV .

По итогам проведенных мероприятий правоохранителями по базам ситуационного центра было проверено 977 граждан и 20 человек, находящихся в розыске.

"Во время проверки полицейские разоблачили четырех мужчин, которые предположительно причастны к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается на официальном сайте Нацполиции.

Значительное внимание правоохранители уделили соблюдению водителями правил дорожного движения и одновременно проводили профилактические беседы. В рамках спецмероприятий работники полиции составили 17 административных материалов за нарушение ПДД.

Также полицейские составили 5 протоколов по линии ювенальной превенции и 8 протоколов по линии общественной безопасности.

Проверив по месту жительства владельцев огнестрельного оружия, правоохранители обнаружили 8 случаев несоблюдения требований разрешительной системы и изъято у нарушителей 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили подозреваемых в двух уголовных правонарушений. Предварительная правовая квалификация по обоим фактам - ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

"Социально-экономическая и оперативная ситуация в городе стабильная и контролируемая ... Профилактические мероприятия на территории прифронтовых населенных продолжаться и в дальнейшем", - отметили в Нацполиции.

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