В Волновахе задержали 4 возможных боевиков
К отработке территории города Волноваха всего было задействовано 100 работников различных служб Национальной полиции Украины, таких как: управление превентивной деятельности, управления уголовного розыска, следственного управления полиции Донецкой области, взрывотехнической службы, Кинологического центра, сотрудники полиции Волновахского оперативной зоны, патрульной полиции и подразделений полиции особого назначения, вовлеченных в ООС, рассказывает Еспресо.TV .
По итогам проведенных мероприятий правоохранителями по базам ситуационного центра было проверено 977 граждан и 20 человек, находящихся в розыске.
"Во время проверки полицейские разоблачили четырех мужчин, которые предположительно причастны к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается на официальном сайте Нацполиции.
Значительное внимание правоохранители уделили соблюдению водителями правил дорожного движения и одновременно проводили профилактические беседы. В рамках спецмероприятий работники полиции составили 17 административных материалов за нарушение ПДД.
Также полицейские составили 5 протоколов по линии ювенальной превенции и 8 протоколов по линии общественной безопасности.
Проверив по месту жительства владельцев огнестрельного оружия, правоохранители обнаружили 8 случаев несоблюдения требований разрешительной системы и изъято у нарушителей 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия.
Кроме того, сотрудники полиции разоблачили подозреваемых в двух уголовных правонарушений. Предварительная правовая квалификация по обоим фактам - ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
"Социально-экономическая и оперативная ситуация в городе стабильная и контролируемая ... Профилактические мероприятия на территории прифронтовых населенных продолжаться и в дальнейшем", - отметили в Нацполиции.
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