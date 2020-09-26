В Киеве Skoda "подрезала" мотоцикл, двое пострадавших в тяжелом состоянии

26 сентября, 2020, 20:01

В столице, в результате ДТП в Святошинском районе, пострадал мотоциклист и его пассажирка, которых госпитализировали в тяжелом состоянии

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Святошинском районе, на улице Зодчих произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, по предварительным данным - со слов свидетелей, автомобиль Skoda подрезал мотоцикл, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка, которых в тяжелом состоянии госпитализировали медики скорой. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников ДТП.

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