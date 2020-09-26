26 сентября, 2020, 09:00

В заведении в присутствии посетителей за несколько минут готовят шаурму, бифштекс, крылышки, картошку-фри. Есть возможность купить и готовое решение

Отечественный агрохолдинг представил общепит нового формата! В Киеве открылась гастростудия мяса и пищи "Секреты шефа". Где можно вкусно перекусить - в присутствии посетителей здесь за несколько минут готовят любимые блюда. Есть возможность купить и готовое решение - продукцию не нужно доводить до готовности дома или на природе.

"Мы хотим максимально сэкономить время наших хозяек, которые могут его потратить на детей, мужа или любимого. Мне очень нравится название ресторан дома. Когда вы купил маринованное филе или иной продукт, то остается его только выложить сковородку, в духовку или на сковородку. И через некоторое время уже все готово. Не нужно мариновать, перчить, солить, что-то делать ", - говорит заместитель председателя правления МХП по коммерции Сергей Иванов.

Проект является франчайзинговой моделью МХП. Компания привлекать партнеров, которые пройдут пристальную проверку на качество и сервис обслуживания. Агрохолдинг также параллельно развивает еще два подобных бизнес-направления - это сети мясомаркетов и заведений быстрого питания Döner Market.

"Это стандарт, это умение работать и желание работать. Умение качественно общаться с нашим конечным покупателем. И это симбиоз качеств, которые должны точно быть присущи нашим потенциальным партнерам. Поэтому будем внимательно присматриваться к качеству и безопасности в работе ", рассказывает Сергей Иванов.

В день открытия шеф-повара "Секреты шефа" устроили мастер-класс по приготовлению мясных блюд. Первые сто покупателей получили от заведения подарки.