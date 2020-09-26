В Дубно на три месяца закрывают мост

26 сентября, 2020, 13:34

Сегодня, 26 сентября 2020 года, начинается ремонт железобетонного моста через реку Икву на улице Замковой в городе Дубно Ровенской области

Работы продлятся три месяца, передает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .

Пешеходов, маршрутки и спецтранспорт будут перенаправлять на запасной (понтонный) мост, а проезд всех транспортных средств ограничат в период с 6:00 до 23:00.

"При этом движение автобусов с пассажирами понтонным мостом - запрещен!", - отмечается в сообщении.

Высадка и посадка пассажиров будет производиться в специально отведенных местах, сообщают в Дубенский горсовете.

Водителей призывают заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездным дорогам через деревни Рачин и Тараканов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо