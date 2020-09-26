В Дубно на три месяца закрывают мост
26 сентября, 2020, 13:34
Сегодня, 26 сентября 2020 года, начинается ремонт железобетонного моста через реку Икву на улице Замковой в городе Дубно Ровенской области
Работы продлятся три месяца, передает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .
Пешеходов, маршрутки и спецтранспорт будут перенаправлять на запасной (понтонный) мост, а проезд всех транспортных средств ограничат в период с 6:00 до 23:00.
"При этом движение автобусов с пассажирами понтонным мостом - запрещен!", - отмечается в сообщении.
Высадка и посадка пассажиров будет производиться в специально отведенных местах, сообщают в Дубенский горсовете.
Водителей призывают заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездным дорогам через деревни Рачин и Тараканов.
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